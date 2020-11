Pogba veut toujours quitter Manchester United et il espère recevoir une belle offre pour se relancer.

Paul Pogba pensait quitter Manchester United il y a quelques mois, mais le champion du monde n’a pas reçu une offre à la hauteur de ses attentes et le club anglais n’a pas vraiment voulu le laisser filer. Il semble désormais en bout de course et a vraiment besoin de se relancer.

La Juve une piste sérieuse

Pogba n’a plus rien à donner à Manchester United et il semble mal à l’aise sous le maillot des Red Devils. Il va devoir partir pour se relancer et peut-être même dès le mois de janvier. La Juventus reste une piste sérieuse, mais le club italien aura-t-il les moyens de faire une grosse offre ?