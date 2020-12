Le PSG est intéressé par Pogba, mais pourrait avoir du mal à faire une offre s’il est sur le marché en janvier.

Le PSG est bien sur les rangs pour Paul Pogba notamment parce que la formation parisienne est l’une des rares en Europe à pouvoir payer son salaire. Mais ce qui pourrait compliquer les choses c’est la volonté de Manchester United de pousser le Français dehors le plus vite possible.

Compliqué en janvier ?

Selon la presse anglaise, les dirigeants de Manchester ne supporteraient plus l’attitude du champion du monde et ils aimeraient le voir partir le plus rapidement possible. C’est la raison pour laquelle il pourrait être sur le marché en janvier, mais le PSG n’aura peut-être pas les moyens de faire une belle offre à ce moment de l’année.