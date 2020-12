Malgré les rumeurs, le PSG devrait rester sage et ne boucler aucun deal en ce mercato d’hiver.

Après un joli mercato d’été et les arrivées gagnantes signées Leonardo (Florenzi, Danilo, Rafinha et Kean), le PSG va-t-il connaître un mois de janvier agité ? A priori, non. Il faut s’attendre à du très, très calme.

Dans le sens des arrivées, comme des départs

Même si le PSG a plusieurs pistes actives, ce sera pour le prochain été. Cet hiver, Leonardo ne devrait pas bouger et concentrer ses efforts sur les prolongations de contrat de Mbappé et Neymar. Dans le sens des départs comme des arrivées, silence radio pour Paris.