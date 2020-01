Malgré toute la bonne volonté du Real Madrid, et de Zinedine Zidane, Paul Pogba semble plus proche d’un autre grand d’Europe.

Zinedine Zidane a profité d’un week-end à Dubai, à l’automne, pour croiser Paul Pogba et lui faire part de ses intentions très vives pour le faire venir. Touché, le Français souhaite lui-aussi devenir un joueur du Real Madrid. Mais la perspective de voir le dossier se boucler est mince.

Raiola veut l’envoyer à la Juve

Outre le Real Madrid, il y a la Juventus Turin qui se montre très pressante. Et l’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, pousse activement pour son retour en Italie. Ses relations froides avec le Real Madrid incitent Mino Raiola à ne pas faire d’effort vers l’Espagne. Du côté de la Juventus, on pense à l’association Pogba / Cristiano Ronaldo. Et on salive déjà…