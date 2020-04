Si l’intérêt du Hertha Berlin se confirme pour Draxler, cela pourrait être une excellente nouvelle pour Leonardo

Leonardo veut des recrues au milieu de terrain et il a déjà plusieurs pistes pour cela, mais il va falloir avant tout faire de la place en trouvant des solutions pour des joueurs sur lesquels il ne compte plus. Et c’est notamment le cas de Julian Draxler qui avait pourtant refusé de quitter le club cet hiver.

Leonardo ravi

Avec le report de l’Euro, Draxler pourrait être tenté de se relancer pour avoir une chance de le disputer avec l’équipe d’Allemagne. Il a une piste très sérieuse en Bundesliga puisqu’il est sur les tablettes du Hertha Berlin. Leonardo verrait son départ d’un très bon œil.