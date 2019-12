Avec l’arrivée de nouveaux capitaux, le Hertha Berlin va pouvoir recruter. Et un joueur du PSG pourrait en profiter.

Racheté par un nouvel investisseur, Lars Windhorst, le Hertha Berlin se découvre une toute nouvelle ambition. Celle de s’imposer sur la scène nationale et de venir concurrencer les écuries européennes avec un investissement de départ, pour le recrutement, de 200 millions d’euros.

Draxler pisté

Et parmi les premières cibles de ce nouveau projet, on retrouve un « indésirable » du PSG : Julian Draxler. Mis de côté par Thomas Tuchel depuis que les 4 fantastiques (Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria) sont en place, l’Allemand est appelé à quitter le club cet hiver. Le Hertha Berlin pourrait en profiter pour le récupérer et lui offrir une jolie exposition à quelques mois de l’Euro…