Lille ne ferme pas la porte à une grosse vente de Osimhen et un club tente de passer la vitesse supérieure.

Le LOSC sait que la vente de Victor Osimhen pourrait bien rapporter très gros. Le joueur est pisté par les meilleurs clubs du monde et Lille ne le vendra pas pour moins de 70 millions d’euros. Sa valeur pourrait même grimper si plusieurs clubs veulent le recruter en même temps.

Déjà des contacts ?

La bonne nouvelle pour Lille pourrait venir de l’Inter Milan. Le club de Serie A se prépare à un possible transfert de Lautaro Martinez et veut remplacer son Argentin par un joueur avec un fort potentiel qui pourrait exploser dans les années à venir. Osimhen a le profil et des contacts seraient déjà noués.