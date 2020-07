Le PSG pourrait bien mettre Herrera sur le marché cet été alors que le joueur a une attitude irréprochable.

Les dirigeants du PSG ont bataillé l’été dernier pour obtenir la signature de Ander Herrera à la fin de son contrat avec Manchester United. De nombreux clubs étaient sur les rangs, mais c’est bien Leonardo qui a fait la meilleure offre et qui a su convaincre le joueur.

Une belle valeur marchande

Le milieu de terrain est un homme de vestiaire irréprochable et très respecté, mais les dirigeants parisiens envisageraient une vente au mercato. Il pourrait rapporter entre 15 et 20 millions d’euros et permettrait surtout à Leonardo de faire un peu de place au milieu de terrain.