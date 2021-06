Évoqué comme étant sur le départ par la presse espagnole, Herrera n’a aucune intention de quitter le PSG.

Depuis quelques jours, la presse espagnole évoque un possible départ de Ander Herrera lors de ce marché des transferts. Il est vrai que le PSG est très actif pour se renforcer notamment au milieu de terrain et on peut se demander si Herrera sera bien utile dans la rotation l’an prochain.

Il ne devrait pas bouger

Le nom de Bilbao a notamment été avancé, mais le joueur a tenu à couper court à toutes les rumeurs. Herrera n’aurait aucune intention de faire ses valises cet été et il compte bien s’installer dans la rotation du Paris Saint-Germain. Il ne devrait donc pas bouger durant ce marché.