Le PSG ne cracherait pas sur une vente de Kurzawa dans le courant du mois de janvier. Des offres pourraient être faites.

Kurzawa sera en fin de contrat avec le PSG au mois de juin et il ne recevra aucune nouvelle offre de la part de la direction parisienne. Les dirigeants parisiens ne seraient pas contre une vente au mois de janvier pour pouvoir récupérer une petite indemnité de transfert.

Le joueur tenté ?

Ce n’est pas la solution privilégiée par le joueur, mais des clubs anglais seraient effectivement prêts à faire des offres en janvier. On parle notamment de West Ham et de Tottenham. Paris ne cracherait pas sur cette option et le joueur pourrait être tenté à l’idée de se relancer dans l’optique de retrouver l’équipe de France pour l’Euro.