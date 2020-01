Kurzawa est en fin de contrat et a des offres pour la fin de la saison. Mais des clubs pourraient aussi payer pour l’avoir dès maintenant.

Leonardo semble bien décidé à ne laisser filer personne lors de ce marché des transferts hivernal. Le directeur sportif brésilien ne veut perdre aucun joueur, car il sait que les matchs vont devenir de plus en plus durs d’ici à la fin de la saison et que les objectifs sont très élevés.

Des clubs prêts à payer ?

Mais un joueur a un bon de sortie : Kurzawa. Leonardo espère même trouver preneur pour lui avant la fin du mois de janvier, car il pourra partir libre en juin à la fin de son contrat. Kurzawa a déjà des offres pour la fin de saison, mais des clubs sont peut-être prêts à payer une indemnité pour l’avoir dès maintenant.