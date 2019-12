De nombreux clubs sont sur les rangs pour la signature de Eriksen. Mais Manchester United tente surtout de séduire Tottenham.

Les plus gros clubs d’Europe se battent pour faire signer le milieu de terrain danois de Tottenham, Christian Eriksen. Le joueur sera libre de tout contrat au mois de juin et pourrait donc s’engager libre en fin de saison. Mais Tottenham privilégie une vente au mois de janvier.

Qu’en pense le joueur ?

Et c’est pour cette raison que les discussions avancent bien avec Manchester United. Les Red Devils sont prêts à verser une indemnité de transfert pour le Danois et c’est ce que souhaite Tottenham. Mais reste à connaître la position du joueur qui pourrait avoir de plus belles offres en juin.