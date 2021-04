Pour convaincre Mbappé de rester, un salaire de folie va lui être offert. Un salaire qu’aucun autre club ne pourrait lui verser.

Le PSG est prêt à tout pour convaincre Mbappé de prolonger. Le club ne peut pas imaginer une seconde de le voir quitter le club dans un an alors qu’il sera en fin de contrat. Mbappé est la tête de gondole du projet des Qataris et le club est prêt à tout pour qu’il reste le plus longtemps possible.

Un très gros salaire

C’est pour cette raison que le jeune champion du monde devrait logiquement toucher un salaire de 30 millions d’euros par saison s’il accepte de signer un nouveau bail. Aucun club en Europe ne serait sans doute en mesure de lui offrir de telles conditions financières pendant cette période.