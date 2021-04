Le PSG a cherché à vendre des joueurs lors du dernier mercato hivernal et cela aurait été une grosse erreur.

Le PSG était actif lors du dernier marché des transferts hivernal. Le club a notamment songé à pousser plusieurs joueurs vers la sortie, car ils n’entraient plus dans les plans de la direction. On pense notamment à un joueur comme Draxler qui n’avait alors plus que 6 mois de contrat.

À deux doigts de les vendre

Le club aurait également proposé Gueye à plusieurs formations étrangères. Quand on voit ce que ces joueurs ont récemment apporté au club en Ligue des champions, on se dit que le PSG n’est pas passé très loin de faire une très grosse erreur au mercato. Il fallait garder ces joueurs.