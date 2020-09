Paris est bien intéressé par les services de Dele Alli, mais le montant global de l’opération pourrait être un frein.

Le PSG se serait bien positionné au sujet de Dele Alli. Le joueur semble laissé de côté par Tottenham et pourrait être poussé vers la sortie avant la fin du marché des transferts. Selon la presse anglaise, il a été proposé à de nombreux clubs étrangers.

Il ne sera pas bradé

Mourinho ne veut plus de lui et le PSG n’a pas totalement écarté cette candidature. Paris est intéressé, mais le principal obstacle pourrait être économique notamment parce que le joueur lié jusqu’en 2024 touche un très important salaire. Et Tottenham ne compte pas le brader.