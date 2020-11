En juin, Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat, mais en cas de vente, le PSG pourrait demander une somme folle.

Les dirigeants parisiens font actuellement tout leur possible pour prolonger le contrat de Mbappé, mais cela semble bien compliqué. S’ils n’y parviennent pas, ils devraient logiquement vendre leur jeune attaquant en juin, mais ne pourront pas demander n’importe quelle somme puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat.

Cher pour un an de contrat

Pourtant, selon la presse espagnole, Nasser Al-Khelaïfi aurait bien l’intention de demander une somme folle pour la vente de son attaquant. Il voudrait 225 millions d’euros pour céder son joueur. On voit mal quel club acceptera de payer autant pour un an de contrat.