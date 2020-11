Liverpool va faire une grosse dépense lors du mercato hivernal pour se renforcer en défense centrale.

Liverpool devrait frapper fort lors du prochain marché des transferts de janvier. Le club anglais a besoin de se renforcer en défense centrale après la lourde blessure de Van Dijk et vise des joueurs de très haut niveau pour le mercato. La priorité serait bien le joueur du Napoli, Kalidou Koulibaly.

Ne pas se tromper

Mais si aucun accord ne peut être trouvé avec lui, on parle aussi beaucoup du Français de Leipzig, Upamecano. Quoi qu’il en soit, Liverpool devrait consacrer plus de 50 millions d’euros à son renfort en défense centrale en janvier. Et il ne faudra pas se tromper à ce prix.