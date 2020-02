Le Real Madrid va bien s’activer pour recruter Paul Pogba, mais ne fera pas n’importe quelle offre.

Le Real Madrid est bien intéressé par Paul Pogba puisque c’est une des priorités de recrutement de Zidane. Mais les dirigeants espagnols ne veulent pas faire n’importe quoi pour faire venir le champion du monde. Le Real a toujours refusé de payer plus de 100 millions pour lui.

Pas plus de 60

Et en juin il n’aura plus qu’un an de contrat ce qui va forcément impacter sa valeur marchande. Le Real Madrid aurait pris la décision de ne pas dépasser les 60 millions d’euros pour faire venir Pogba. Une somme qui reste raisonnable compte tenu de ses récurrentes blessures et de son contrat.