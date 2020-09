Le PSG pense à Boubakary Soumaré, mais le joueur ne souhaiterait pas rester en France en cas de départ.

Le PSG cherche des renforts au milieu de terrain et parmi les pistes envisagées figure bien celle de Boubakary Soumaré qui a toutes les chances de quitter le LOSC. Le milieu de terrain a de grandes ambitions et vise une formation majeure, mais le PSG ne ferait pas partie de ses priorités.

Des pistes en Italie

Soumaré veut découvrir un nouveau championnat et rejoindre une équipe qui dispute la Ligue des champions. Paris ne fait pas partie de ses projets et Leonardo va donc devoir chercher ailleurs. Le Français de 21 ans semble attiré par l’Italie et figure sur les tablettes de Naples et Milan.