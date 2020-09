Une star mondiale en attaque est attendue en 2021, mais Zidane va sans doute devoir trancher entre Mbappé et Haaland.

Le Real Madrid est très discret sur le marché des transferts en ce moment et pour certains c’est parce que le club prépare des mouvements de très grande ampleur dans un an. Le Real Madrid aurait l’intention de faire venir des joueurs de dimension internationale en 2021.

Il va devoir choisir

On pense bien sûr à Mbappé qui serait bien une priorité de Zidane, mais le technicien français apprécie également beaucoup le profil de l’attaquant norvégien de Dortmund, Haaland. Il ne pourra sans doute pas prendre les deux plus grands espoirs du monde au poste d’attaquant et devra trancher entre les deux.