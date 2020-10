Nombreux sont ceux qui veulent s’offrir les services de Camavinga en fin de saison et la Juve veut prendre de l’avance.

L’avenir de Camavinga va faire couler beaucoup d’encre dans les mois qui viennent. Le milieu de terrain du Stade Renais fait rêver les meilleurs clubs du monde et la lutte sera acharnée pour un transfert qui pourrait bien approcher les 80 millions d’euros si tout se passe bien.

La Juve en action

Et un club commence déjà à essayer de prendre un peu d’avance. Il s’agit de la Juventus Turin. Selon la presse italienne, le club de Cristiano Ronaldo apprécie beaucoup le profil du jeune joueur de l’équipe de France et fait tout son possible pour avoir de bonnes relations avec Rennes pour faciliter les négociations.