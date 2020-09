L’OM ne devrait pas enregistrer de bonnes nouvelles au sujet de Florian Thauvin. Le joueur a toutes les chances de partir libre en juin.

Florian Thauvin sera libre de tout engagement en fin de saison et le joueur refuse de se précipiter pour partir et faire gagner une indemnité de transfert à son club. Dans le même temps il refuse de prolonger, car il aurait mal vécu de ne pas avoir reçu de proposition marseillaise plus tôt.

Il devrait partir

Comme il l’a récemment rappelé dans une interview, il aurait aimé recevoir une offre de prolongation de contrat à l’été 2018, mais elle n’est jamais venue. Marseille a trop tardé pour le faire signer et le joueur se voir désormais partir libre de tout engagement pour signer un gros contrat.