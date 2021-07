Kamara aurait déjà refusé plusieurs offres et ne veut pas être poussé vers la sortie vers un club de seconde zone.

Boubacar Kamara est en position de force. Il ne lui reste qu’un an de contrat et refuse toujours de prolonger son bail. Le jeune milieu de terrain envisage très sérieusement de partir, mais il veut rejoindre une équipe très ambitieuse pour franchir un cap et n’acceptera pas toutes les propositions.

Il ne veut pas aller n’importe où

Plusieurs clubs se sont approchés de lui à l’image de Newcastle. L’OM est prêt à accepter une offre de 15 millions d’euros, mais le joueur aurait déjà refusé plusieurs possibilités pour le plus grand malheur des dirigeants phocéens. Les clubs qui intéressent Kamara proposent moins d’argent et la pression est de plus en plus forte.