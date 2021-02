Le PSG serait intéressé par Varane pour la saison prochaine, mais faut-il se jeter dessus s’il vaut 60 millions ?

Les dirigeants du PSG pourraient se mettre en quête d’un défenseur central de très haut niveau pour la saison prochaine afin d’épauler Marquinhos et Kimpembe aux arrières postes. Un joueur intéressant pourrait se retrouver sur le marché : Varane. Le champion du monde pourrait être poussé vers la sortie.

À quel prix ?

Mais pas à n’importe quel prix. On parle d’un transfert de 60 millions d’euros pour un joueur qui n’aura pourtant plus qu’un an de contrat en juin. Une somme qui peut paraître élevée compte tenu de la proximité de la fin de son contrat, mais Paris devrait bien suivre ce transfert.