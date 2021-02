Les Girondins de Bordeaux devraient encore vendre plusieurs joueurs l’été prochain.

Déçus depuis que leur club a été racheté par un fonds de pension américain, les supporters des Girondins de Bordeaux doivent se préparer à vivre un nouveau mercato synonyme de rigueur. Dans les colonnes de la presse régionale, le directeur sportif du club Alain Roche a confirmé que le club allait encore devoir vendre plusieurs joueurs en fin de saison.

Des ventes à prévoir…

« Depuis le début, les actionnaires ont toujours été clairs avec Jean-Louis (Gasset) et moi : il faut que des joueurs partent. Un certain montant de transfert devait être réalisé et il ne l’a pas été. Le contexte économique fait que cela se passe comme ça. Un autre mercato aura lieu au mois de juin et fera peut-être que le prévisionnel des transferts sera atteint, a confié le directeur sportif des Girondins. S’il y a une proposition intéressante pour nous et le joueur, on s’assoit autour d’une table, comme on l’a fait avec Pablo. Mais on ne va pas vendre pour vendre, surtout pas. Car on a besoin d’actifs aussi. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat en juin, certains partiront, on va tenter d’en convaincre d’autres. Il faudra quand même avoir une équipe cohérente et ne pas déplumer l’effectif. » Pas de quoi rassurer les supporters du club quant aux ambitions du club…