Kamara ne manque pas de pistes pour la saison prochaine, mais la direction de l’OM tient absolument à la voir prolonger.

Longoria semble avoir une idée très précise de ses priorités pour les mois à venir. S’il devrait tenter de vendre plusieurs joueurs pour remettre les comptes dans le vert, il devrait aussi refuser toutes les offres pour des éléments avec qui il veut continuer et c’est notamment le cas pour Boubacar Kamara.

Suivi par de grands clubs

La direction de l’OM veut tout mettre en œuvre pour convaincre le joueur et ses représentants de signer une prolongation de contrat. Des discussions ont déjà été lancées et Longoria pourrait faire un très joli coup s’il parvient à le convaincre alors qu’il est suivi par quelques-uns des plus grands clubs européens.