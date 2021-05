Le PSG veut-il vraiment faire signer Lewandowski ou le joueur cherche un moyen pour obtenir un nouveau contrat ?

Le nom de Lewandowski revient régulièrement ces derniers temps. Le joueur a fait une saison incroyable et ne ferme pas la porte à un nouveau challenge comme il l’a déjà fait plusieurs fois avant de finalement rempiler en faveur du Bayern. Veut-il vraiment quitter le club allemand ?

Mettre la pression sur le Bayern ?

Ces rumeurs pourraient surtout alimenter les intérêts du joueur qui n’est plus tout jeune et qui pourrait chercher à signer un dernier gros contrat en profitant de ses stats incroyables cette saison. Paris pourrait en faire le remplaçant de Icardi, mais il demande un salaire qui pourrait ne pas être compatible avec les prolongations de Neymar et Mbappé.