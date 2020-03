Le PSG pourrait bien perdre Icardi lors de la prochaine intersaison, mais a déjà une idée pour le remplacer.

Leonardo ne sait pas encore ce que va faire Mauro Icardi en fin de saison. Paris est prêt à payer son option d’achat de 70 millions d’euros et offre un salaire en or au joueur. Mais ce dernier n’a pas encore arrêté son choix et sa femme serait toujours en discussion avec la Juventus et le Napoli.

Une clause libératoire

S’il devait partir en fin de saison, ce serait un coup dur, mais Leonardo a déjà une idée de celui qui pourrait prendre sa place l’an prochain. En effet, selon la presse italienne il aurait fait de Lautaro Martinez une de ses priorités pour le mercato. L’attaquant peut quitter l’Inter pour 111 millions d’euros.