Les dirigeants de l’OL sont actuellement en train de tout faire pour convaincre Boga de venir la saison prochaine.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient déjà tenté le coup l’hiver dernier en approchant les représentants de Jérémie Boga. Le joueur de Sassuolo n’avait pas pu faire ses valises en plein milieu de la saison, mais les Gones espèrent toujours le convaincre de bouger cet été.

Beaucoup de propositions

Boga n’a plus qu’un an de contrat et il pourrait donc être poussé vers la sortie cet été pour que le club italien perçoive une indemnité de transfert. Mais le problème de l’OL est que Boga ne manque déjà pas de propositions pour la saison prochaine et il semble encore hésiter sur sa prochaine destination.