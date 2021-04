Le PSG ne peut qu’avoir de gros regrets en pensant à Coman qui est devenir un joueur de dimension internationale.

Paris a souvent eu du mal à conserver ses meilleurs jeunes joueurs. Il n’est pas facile de se faire une place au PSG quand on est au centre de formation et certains joueurs préfèrent aller tenter leur chance à l’étranger où on leur propose monts et merveilles. C’est ce qui s’est passé pour Kingsley Coman.

Il ferait du bien

Parti à la Juve puis aujourd’hui au Bayern, le joueur de l’équipe de France. Après une autre dimension et les dirigeants parisiens ne peuvent que le regretter en regardant sa trajectoire. Le profil de Coman pourrait faire tellement de bien au PSG d’aujourd’hui ! C’est notamment en pensant à lui qu’il faut se battre pour garder les meilleurs jeunes.