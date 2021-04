Nombreux sont les supporters du LOSC qui commencent à être inquiets au sujet de l’avenir de Christophe Galtier. On parle de plus en plus de son départ.

Plus que jamais en course pour le titre de champion de France, le LOSC pourrait vivre une fin de saison mouvementée en coulisses alors qu’on parle de plus en plus d’un possible départ de Christophe Galtier en juin. Le technicien a façonné cet effectif et a su en tirer le meilleur.

Très sollicité

Galtier est sous contrat jusqu’en 2022 et n’a pas encore prolongé son bail. On parle de lui dans de nombreux clubs et notamment du côté de Lyon ou encore de Nice. Les offres ne vont pas manquer, mais le technicien assure encore donner sa priorité au LOSC. Même si de grosses offres arrivent ?