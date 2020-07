Pogba veut quitter Manchester United et Leonardo veut des renforts de premier plan au milieu. Un rapprochement est possible ?

Leonardo tient absolument à renforcer le milieu de terrain de son équipe avec des joueurs de dimension internationale. Et il a forcément un œil sur la situation de Paul Pogba qui veut toujours quitter Manchester United cet été. Un intérêt existe, mais est-ce possible ?

Le PSG a les moyens

Pogba veut partir et fait de la Liga sa priorité. Mais peu de clubs sont en mesure de payer 100 millions d’euros pour son transfert et de lui assurer un salaire de premier ordre. Le PSG en fait partie et c’est déjà un point positif. Pogba pourrait devenir le patron du milieu de terrain parisien.