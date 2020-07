Le processus d’une vente de club est très long et on peut se demander si l’OM sera vendu avant la fin du mercato.

On parle beaucoup de la vente de l’OM en ce moment. Mais vendre une telle institution ne se fait pas en claquant des doigts. Même si une offre était acceptée, le temps pour céder la main est long et on peut se demander si la vente du club a une chance d’être effective avant la fin du mercato.

Possible avant la fin du marché ?

Car en ce moment, le club perd du temps. En ne sachant pas quels seront les moyens à disposition pour se renforcer, les dirigeants peinent sur le marché des transferts et ne savent pas s’ils doivent vendre pour équilibrer les comptes ou recruter pour se renforcer.