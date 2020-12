Alors que Galtier ne ferme aucune porte au sujet de son avenir, son départ possible commence à faire peur en interne.

Christophe Galtier a fait un travail incroyable du côté du LOSC et cela ne passe pas inaperçu. Il est désormais régulièrement cité comme le meilleur entraîneur français et la pression est de plus en plus forte autour de lui. Alors que des clubs commencent à s’intéresser à lui, le technicien ne ferme aucune porte.

Une prolongation ?

Et c’est bien ce qui commence à inquiéter les supporters du LOSC et les dirigeants du club. Lille ne peut pas se permettre de perdre son entraîneur et il serait bien de trouver le plus rapidement possible un accord avec lui pour parler d’une prolongation de contrat.