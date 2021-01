Avant même de s’engager en faveur du PSG, Pochettino aurait pris la température auprès de Messi et son entourage.

Si les dirigeants parisiens ont tout fait pour faire venir Pochettino lors de la trêve hivernale ce n’est pas un hasard. Le technicien présente certes l’avantage de très bien connaître la formation parisienne pour en avoir défendu les couleurs, mais c’est sa proximité avec Messi qui a été recherché.

Des signaux positifs

Les deux hommes s’apprécient et aimeraient travailler ensemble. C’est donc un argument de plus pour faire venir la star argentine. Pochettino se serait même entretenu avec Messi et son entourage avant de signer à Paris et aurait eu des signaux très positifs sur la possibilité de Messi le rejoigne.