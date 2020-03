Même si le transfert de Neymar va faire couler beaucoup d’encre, personne n’aura sans doute les moyens de le boucler l’été prochain.

On va sans doute encore parler d’un possible transfert de Neymar lors de la prochaine intersaison, mais il faut se rendre à l’évidence, personne n’aura sans doute les moyens de boucler un transfert de l’attaquant brésilien lors de la prochaine intersaison. La crise liée au coronavirus va laisser des traces dans les finances des clubs.

Personne n’aura les moyens

Faire signer un joueur comme Neymar pourrait coûter plus de 180 millions d’euros sans oublier un salaire supérieur toutes primes comprises à 40 millions d’euros par an. Personne n’aura sans doute les moyens de boucler une telle opération l’été prochain et Neymar pourrait rester un an de plus au moins au PSG.