Les dirigeants de Liverpool pourraient bien ouvrir la porte à un transfert de Sadio Mané, mais pour une somme folle.

Liverpool pourrait bien lancer de grandes manœuvres lors du prochain marché des transferts. On parle de plus en plus d’un possible transfert pour l’attaquant international sénégalais, Sadio Mané. Le joueur se sentirait prêt à vivre une nouvelle expérience.

Une somme folle

Liverpool pourrait bien ne pas lui fermer totalement la porte en cas de très grosse offre, mais les Reds pourraient bien demander une fortune pour son transfert. On commence à parler de 150 millions d’euros pour le joueur. Son nom commence à circuler du côté de l’Espagne.