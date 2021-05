Si le PSG veut absolument s’offrir les services de Camavinga, il ne faudra pas le faire pour n’importe quelle somme.

Le PSG a bien besoin d’un milieu de terrain de premier plan pour la saison prochaine et a fait de Eduardo Camavinga l’une de ses cibles principales. Le joueur a refusé de prolonger son contrat avec le Stade Rennais et sera libre en 2022. Les Bretons ne peuvent pas se permettre de ne pas le vendre cet été.

Rennes demande des sommes folles

Mais malgré la proximité de la fin de son contrat, ils réclament une somme folle en demandant 100 millions d’euros ou 50 millions selon les sources. Personne ne paiera ce montant, pas même la moitié. Le PSG ne doit pas se laisser entraîner dans de telles négociations et ne devra pas dépasser les 40 millions pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat.