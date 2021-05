L’OM demande beaucoup d’argent pour le transfert de Kamara et pourrait prendre le risque de pousser le joueur à aller au bout de son bail.

Les dirigeants de l’OM sont bien conscients qu’il va falloir trouver une solution pour Kamara lors de ce marché des transferts puisque le joueur a refusé de prolonger son bail. Il n’a plus qu’un an de contrat et le club ne peut pas se permettre de le voir partir libre à l’été 2022.

Un gros risque

Mais malgré cela, l’OM demande de très grosses sommes pour son transfert. On parle de près de 40 millions. Personne ne semble vouloir payer une telle somme pour un joueur qui sera libre dans un an. L’OM prend un gros risque en étant aussi exigeant, car Kamara pourrait prendre la décision d’aller au bout de son contrat.