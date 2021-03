Mbappé aimerait une clause libératoire en cas de nouvel engagement. Elle ne pourra pas être inférieure à 150 millions d’euros.

Le PSG négocie ardemment la prolongation de contrat de Mbappé. Mais le joueur ne signera pas un nouveau contrat à n’importe quelle condition alors qu’il pourrait être libre de tout engagement dans tout juste un an. On parle déjà d’un salaire qui pourrait atteindre les 35 millions d’euros par an.

Mbappé veut une clause

Mais, surtout, le joueur veut garder une possibilité de partir et aimerait une clause libératoire. Si Paris cède sur ce point, cette clause ne pourra pas être inférieure à 150 millions d’euros. Il sera néanmoins difficile de convaincre Mbappé d’accepter un montant supérieur.