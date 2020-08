Mbappé voudrait une clause libératoire pour prolonger son contrat avec le PSG. Mais à quel tarif la fixer ?

On parle beaucoup de la possible prolongation de contrat de Mbappé en ce moment. Il est clair que cette signature est de loin la grande priorité de Leonardo alors que le contrat du jeune champion du monde prendra fin dans deux ans. Mais Mbappé hésite encore.

Mbappé voudrait moins

Le joueur voudrait une clause libératoire pour pouvoir filer si l’envie lui prend et s’il sent que le club n’a pas les mêmes ambitions que lui. Mais à quel tarif la fixer ? Il est clair qu’il semble impossible que cette clause soit inférieure à 200 millions d’euros, mais les proches du joueur souhaiteraient pourtant un montant bien plus bas…