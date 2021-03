Si le PSG court après Leo Messi depuis plusieurs mois, les Parisiens devraient bientôt être fixés.

Les élections au Barça ont rendu leur verdict. Favori des sondages, Joan Laporta a été élu à la présidence du club. Soutenu par Leo Messi, il va pouvoir tout tenter pour prolonger l’Argentin. De son côté, le PSG continue de croire à son rêve de faire venir Messi.

Messi va parler

Depuis plusieurs mois, Leo Messi laisse planer le doute sur son avenir. Et le PSG tente activement de le récupérer, libre de tout contrat, en juin. Un suspens qui devrait vite prendre fin puisque Messi va prendre la parole. D’ici la fin du mois de mars, le sextuple Ballon d’Or va communiquer sur sa décision. Il dira si oui, ou non, il quitte le Barça à la fin de la saison. Paris sera ainsi fixé. S’il décide de partir, Neymar et Doha se jetteront sur l’occasion pour tenter de le convaincre encore plus…