On parle beaucoup des prolongations de contrat de Neymar et de Mbappé, mais que va-t-il se passer pour Di Maria ?

Alors que le PSG est occupé à négocier des prolongations de contrat pour Mbappé et Neymar, on peut logiquement se demander ce qu’il va se passer pour Di Maria. L’international argentin est en fin de bail en juin prochain et il souhaiterait rester à Paris.

Deux courants…

Mais deux courants d’affrontent à son sujet. Certains estiment que ce serait une folie de le conserver avec un gros salaire alors que le club doit limiter sa masse salariale. Mais ce serait également un crève-cœur de le voir partir sans récupérer le moindre centime…