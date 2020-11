Paris ne pourra pas faire l’économie du recrutement d’un milieu de terrain lors du mercato hivernal.

Compte tenu des performances du PSG depuis quelques semaines, il semble clair que les dirigeants vont devoir faire un effort lors du mois de janvier. Il va falloir accueillir au moins un joueur majeur et il devra évoluer au milieu de terrain. Paris manque cruellement d’impact au cœur du jeu.

Il faut changer le milieu de terrain

Trop de joueurs physiques et pas assez de technique au milieu de terrain. Quand Verratti est absent, cela se sent cruellement et Paris ne peut pas se reposer uniquement sur ton international italien. Le nom de Eriksen circule notamment. Il va falloir trouver la perle rare.