Paris envisage de finalement offrir un nouveau contrat à Di Maria. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Le PSG serait en train de réviser son jugement au sujet de Di Maria. Le milieu de terrain argentin sera en fin de contrat à l’issue de la saison et rien ne devait lui être proposé initialement. Mais les dirigeants pourraient finalement lui offrir un nouveau contrat avec une importante baisse de salaire.

Pas besoin de lui

Le joueur va avoir 33 ans dans quelques jours et demanderait un contrat de deux saisons. Paris doit surveiller sa masse salariale et conserver un joueur comme Di Maria n’est pas vraiment l’avenir. Le PSG a besoin de faire de nouveaux choix et de convaincre d’autres joueurs.