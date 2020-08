L’ASSE pourrait bien se déchirer autour de l’avenir de Wesley Fofana dans les semaines à venir.

Voilà encore un transfert qui pourrait mettre le feu en interne du côté de l’ASSE. En effet, Claude Puel ne veut pas entendre parler d’un départ de Wesley Fofana qu’il considère comme un élément incontournable de son équipe pour la saison prochaine. Mais tout dépend des offres qui seront faites.

Plutôt sur le départ

En effet, le joueur commence à faire de plus en plus parler de lui notamment dans de grandes formations étrangères et de très belles offres pourraient être faites. Les Verts demandent 30 millions d’euros et des clubs sont déjà prêts à payer 20 millions. Difficile de croire qu’il sera encore vert la saison prochaine.