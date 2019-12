Neymar n’est pas totalement fermé à l’idée d’une prolongation de contrat et les dirigeants parisiens continuent les négociations.

Malgré toutes les rumeurs qui courent en ce moment, les dirigeants parisiens ne lâchent toujours rien au sujet de la prolongation de Neymar. Leonardo aimerait convaincre l’attaquant brésilien de signer un nouveau contrat et les discussions se poursuivent.

Il n’est pas fermé

Le PSG sait bien qu’aucun autre club au monde n’est en mesure d’offrir un tel salaire à Neymar et le joueur ne ferme pas totalement la porte. Il sent qu’il est entouré de joueurs de premier plan à Paris et peu de clubs peuvent lui offrir de telles conditions. Il va trancher dans le courant de la saison. Soit il prolonge, soit le PSG pourrait lui ouvrir la porte en juin.