L’OL va devoir s’activer au mercato hivernal et Juninho a tranché pour les besoins des Gones.

Les dirigeants de l’OL sont désormais contraints de se montrer actifs au mercato hivernal. Les graves blessures de Depay et de Reine-Adelaïde poussent les Gones à activer leurs recherches pour le mois de janvier et ils devraient logiquement prendre plusieurs joueurs.

Trois joueurs

Juninho a tranché et il a demandé à sa cellule de recrutement de prendre un joueur par ligne, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Les profils recherchés sont des joueurs avec de l’expérience et un fort caractère pour encadrer le groupe. Reste à les trouver.