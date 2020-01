Leonardo lance les négociations pour tenter de trouver un latéral gauche pour la saison prochaine.

Leonardo prépare la saison prochaine et il sait déjà qu’il va avoir besoin de recruter un latéral gauche de tout premier plan. Selon la presse étrangère, il est bien intéressé par les services du Brésilien du FC Porto, Alex Telles. Le joueur n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin.

Porto demande 40 millions

Et Leonardo fait tout son possible pour le convaincre de ne pas prolonger trop vite afin de pouvoir le faire signer pour une somme raisonnable à un an de la fin de son contrat. Porto voudrait une somme de 40 millions d’euros, mais Leonardo pourra sans doute négocier ce montant à la baisse.