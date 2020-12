Des informations laissent penser que le père de Leo Messi aurait récemment rencontré des représentants du Qatar.

Leo Messi sera en fin de contrat en juin prochain et cela va forcément beaucoup faire parler. L’Argentin est de plus en plus lié au PSG qui rêve totalement de faire ce coup magistral. Et selon des informations en provenance d’Amérique du Sud, les négociations seraient déjà lancées.

Du rêve à la réalité ?

Le père de Leo Messi aurait récemment traversé l’Atlantique pour rencontrer des représentants du Qatar afin de faire avancer les choses. Le PSG aurait donc lancé les grandes manœuvres pour faire signer le multiple ballon d’Or. Un rêve qui deviendra bientôt réalité ?